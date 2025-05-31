У Харкові пролунали вибухи: на місто летіла швидкісна ціль
- У Харкові 31 травня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.
- Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, яка рухалася на Харків зі сходу.
У Харкові у суботу, 31 травня, пролунали вибухи. Незадовго до цього у Повітряних силах повідомляли про небезпеку для міста.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
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Що відомо про вибухи у Харкові
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили близько 15:12. Сигнал в обласному центрі пролунав о 15:51. За кілька хвилин у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль зі сходу, яка рухалася курсом на Харків.
Вже о 15:56 з'явилася інформація про вибухи.
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють наші кореспонденти,
– ідеться у повідомленні.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
До слова, раніше цього ж дня росіяни атакували Харківську область за допомогою керованих авіабомб. У селищі Васищеве зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, є пошкоджені будівлі.
Водночас у селищі Безлюдівка внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Загалом поранені три жінки та двоє чоловіків.