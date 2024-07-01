У Харкові пролунав вибух

Вдень 1 липня у Харкові прогримів вибух. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Російські війська не перестають обстрілювати Харків та область. Днем раніше, 30 червня, окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти" фактично в центрі міста.

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У Харкові було чутно вибух

Вибух в обласному центрі пролунав близько 16:11. Повітряну тривогу в Харківській області оголосили ще о 15:10.

У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!

– написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив КАБом по Харкову.

На цю хвилину – без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце,

– йдеться у повідомленні.

24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.