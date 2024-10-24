У Харкові пролунав вибух

Російські загарбники жодного дня не припиняють терор українських міст. Так, зранку 24 жовтня у Харкові прогримів вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. На той момент в регіоні тривала повітряна тривога.

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Вибух у Харкові

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Станом на зараз тривога у Харківській області триває понад 5 з половиною годин. Зауважимо, що її оголосили ще о 4:16.

Близько о пів на 10 ранку в Повітряних силах повідомили про загрозу для жителів Харківської області.

Пуск КАБ на Харківщину,

– повідомили там.

Трохи більше, ніж через 20 хвилин з'явилася інформація, що у Харкові чули звук вибуху. Як зазначають журналісти, ймовірно, за межами міста.

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють кореспонденти Суспільного", – ідеться в повідомленні.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.