У Харкові пролунали вибухи: росіяни атакували місто балістикою та гібридною ракетою "Гром-Е1"
Росіяни продовжують тероризувати Україну обстрілами. У Харкові увечері 11 листопада пролунали вибухи.
У регіоні оголошена ракетна небезпека. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис міського голови Харкова Ігоря Терехова.
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У Харкові є влучання
Місцева влада закликала харків'ян перебувати в укриттях.
Харків та район: будьте в укриттях! Ракетна небезпека!
– повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Вибухи у місті пролунали о 22:03.
"Будьте обережні – можливі повторні удари по місту", – попередив Ігор Терехов.
Згодом Синєгубов повідомив, що у місті є влучання.
"За попередніми даними, є вороже влучання у Холодногірському районі Харкова. Дані перевіряються профільними службами", – написав він.
Також, за даними мера Терехова, влучання було у Новобаварському районі.
Наразі інформації щодо постраждалих немає.
Попередньо, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою "Гром-1Е",
– додав міський голова Харкова.
Що таке "Гром-Е1"
"Гром-Е1" – російська новітня розробка, створена на базі ракети Х-38. Вона була прийнята на озброєння у 2013 році та є гібридом планерувальної бомби та ракети: ракета має крила, які розкриваються у повітрі, що забезпечує дальність та точність.