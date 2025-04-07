В Харкові пролунав вибух: на місто летіла балістика ворога
- Ввечері 7 квітня в Харкові пролунав вибух.
- Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістики з Курська.
Російські окупанти не припиняють атакувати Харків. Так, пізно ввечері 7 квітня там пролунав вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Терехова.
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Вибух у Харкові
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Зауважимо, що в регіоні триває загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Проте о 22:51 в Повітряних силах інформували про небезпеку через загрозу застосування балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння з Курська,
– ішлося в повідомленні.
А вже о 23:01 в Харкові було чутно звук вибуху. Це підтвердив міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.
Станом на 23:13 в регіоні все ще триває повітряна тривога.
Додамо, що глава ОВА повідомив, що близько 11 години вечора ворог обстріляв село Бабаї, що у Височанській ТГ.
За його словами, станом на 23:33 – без постраждалих.
"Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце", – додав він.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Нагадаємо, що ввечері 7 квітня російські війська вкотре атакували ударними БпЛА Запоріжжя. Відомо, що по ворожих повітряних цілях працювали сили протиповітряної оборони.