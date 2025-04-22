У Харкові пролунав вибух: росіяни вдарили "Молнією", спалахнула пожежа

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Увечері 22 квітня в Харкові в черговий раз пролунав вибух.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Харкові

Росіяни продовжують завдавати нових ударів по Харкову. Повітряну тривогу у місті оголосили об 21:25, а вже об 21:33 там пролунав вибух.

У Харкові було чутно вибух,

– йдеться у повідомленні.

О 22:05 Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували місто безпілотником. Наразі триває збір даних щодо наслідків "прильоту".

Внаслідок падіння безпілотника "Молнія" у Салтівському районі горить гараж, постраждалих немає,

– написав міський голова.

Зауважимо, що об 21:32 в Повітряних силах повідомили про пуски КАБів на Харківщину.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що росіяни вже завдавали масованого удару по Харкову вдень 22 квітня. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у кількох районах, постраждали люди.