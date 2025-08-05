У Харкові ввечері 5 серпня пролунав вибух. Дрон "Молнія" вдарив по АЗС. Попередньо, є постраждалі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яка причина вибуху у Харкові 5 серпня?

Увечері в вівторок, 5 серпня, у Харкові та регіоні було оголошено повітряну тривогу о 21:22.

Близько 21:26 на півночі міста пролунав вибух.

Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог вдарив по Київському району дроном типу "Молнія". На жаль, є поранені.

Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих,

– додав мер Харкова.

Деталі обстрілу встановлюються. Станом на 21:46 відомо про щонайменше одну постраждалу.

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Нагадаємо, вночі 5 серпня під російською атакою опинилось міста Лозова, що на Харківщині. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей. Ще 13 осіб дістали поранення, зокрема двоє дітей.

Удар спричинив руйнування залізничного вокзалу, об'єктів критичної інфраструктури, житлових багатоповерхівок і приватних будинків.