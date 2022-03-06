У Харкові росіяни обстріляли Холодну гору

6 березня 2022 , 06:15

Джерело:

телеграм "Труха"

Росіяни в ніч на 6 березня знову били по мирних районах Харкова. Під обстріли потрапила і Холодна гора, де розташована військова частина.

У Харкові знову була неспокійна ніч. Ворог завдав по місту чергові авіаудари. У результаті кілька будівель загорілися.

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Росіяни обстрілювали у Харкові військові частини

 

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