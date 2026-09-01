Коригував удари по командних пунктах ЗСУ: у Харкові затримали агента Росії

У Харкові контррозвідники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який зливав ворогу геопозиції українських військових. Зловмисник фіксував дислокацію Сил оборони для підготовки нових ракетно-бомбових атак країни-агресора.

Як повідомляє Служба безпеки України, ворожим поплічником виявився місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужб він потрапив через оголошення про швидкий заробіток у Телеграм-каналах.

Як шпигун допомагав росіянам?

Завданнями фігуранта були розвідка та фіксація на камеру смартфона координат об'єктів укриття й запасних командних пунктів українських військ. Зловмисник пішки обходив обласний центр та приховано знімав місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на передовій.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність коригувальника й затримали його за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворожою спецслужбою.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відомо про подібні випадки?

Російські спецслужби продовжують полювання на представників українського оборонно-промислового комплексу. Контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією запобігла замаху на керівника одного з підприємств ВПК у Київській області. За даними Служби безпеки України, за підготовкою теракту стояла ФСБ Росії. Ворог планував встановити вибухівку в автомобілі посадовця та підірвати його. Правоохоронці вчасно виявили вибуховий пристрій і не допустили здійснення замаху.

Водночас СБУ викрила ще одного російського агента, який діяв у лавах ЗСУ. За даними слідства, мобілізований військовослужбовець передавав ворогу інформацію, необхідну для коригування ударів по українських цілях на півдні країни.