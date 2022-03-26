У Харкові снаряд потрапив у газопровід: кадри потужного займання

Російські окупанти в Харкові обстріляли газопровід. Через це виникла пожежа.

Після того, як пожежникам вдалося погасити вогонь, на місце атаки виїхали комунальники. Їм довелося ремонтувати газопровід під обстрілами.

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Окупанти двічі обстріляли робітників

Полки комунальники лагодили газопровід – окупанти двічі їх обстріляли. На щастя, ніхто з ремонтників не постраждав.

Не зважаючи на ризик та складнощі робити, спільними зусиллями вдалось завершити ремонт і розпочати пуск газу у будинки. Жоден працівник газових компаній не постраждав,

– заявили в ОВА.

Пошкоджений газопровід забезпечує газом майже 10 тисяч домогосподарств. Також окупанти пошкодили в одному з населених пунктів газопровід, який забезпечував блакитним паливом 770 родин. Його також відремонтували.



Пожежа після обстрілу газопровода / Скриншот

Повне відео з наслідками обстрілу ви можете переглянути тут.

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