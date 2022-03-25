У Харкові снаряд влучив у людей, які стояли в черзі по гуманітарку: жахливий момент удару

Росіяни 24 березня обстріляли жителів Харкова, які стояли у черзі по гуманітарну допомогу. У результаті атаки загарбників загинули 6 людей.

У мережі оприлюднили відео моменту влучання снаряду у людей, які у Харкові чекали на гуманітарну допомогу.

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Момент влучання снаряду в людей у Харкові

На опублікованому у мережі відео з камер спостереження видно, як ракета летить прямо в натовп. Люди одразу починають розбігатися у сторони.

На жаль, уникнути жертв не вдалося. Атака росіян призвела до загибелі 6 мирних жителів Харкова. Ще 15 отримали травми, їх госпіталізували.

Нагадаємо, російські загарбники вранці 25 березня влучили у лікарню в Основ'янському районі Харкова. У результаті загинули 4 людей, ще 7 отримали поранення.

Росіяни запустили ракету у натовп: дивіться відео