У Харкові спалахнула пожежа через влучання безпілотника
- У Харкові внаслідок влучання ворожого БпЛА сталася пожежа в приватному будинку в Київському районі.
- Одна людина постраждала, на місці події працюють бригади ДСНС та медики.
У Київському районі Харкова спалахнула пожежа в приватному будинку. Це сталося внаслідок влучання ворожого БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
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Пожежа в Харкові
Олег Синєгубов повідомив про пожежу в Київському районі Харкова.
Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА горить дах приватного будинку у Київському районі,
– розповів він.
Очільник обласної державної адміністрації додав, що станом на 20:32 відомо про одного постраждалого. На місці події працюють бригади ДСНС та медики.
Ввечері 28 червня росіяни здійснили атаку на Харків, повітряну тривогу в області оголосили о 19:07, місцеві жителі повідомляли про вибухи.
У напрямку області були зафіксовані російські БпЛА з Сумщини, а також був безпілотник на сході Харківщини курсом на захід.
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