У Харкові спіймали мародера, якому захотілось пива: покарали його традиційно – відео

Україна вже понад два тижні дає нищівну відсіч російським окупантам. Проте, окрім загарбників, боротися доводиться і мародери, які посягають на чужу власність в умовах воєнного стану.

Так, у Харкові чоловік покарав мародера, яких вкрав пиво з магазину в районі Нової Баварії, навпроти 3-ої лікарні.

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За словами очевидців, він розбив вітрину МАФу та вкрав звідти алкоголь.

Мародера покарали традиційно

На відео видно, що злочинця плівкою примотали до дерева. За те, що його не побили, мародер слухняно виконав всі вказівки – обійняв дерево, щоб його швидко прив’язали.

У Харкові показали мародера, який вкрав пиво:



Паралельно з війною в Україні виникла проблема мародерства, яку активно допомагають розв'язувати звичайні люди. Зазвичай мародерів прив’язують до стовпів або роздягають, щоб вони краще "засвоїли урок". Редакція 24 каналу зібрала найкурйозніші випадки – фото дивіться у статті.

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