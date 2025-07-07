У Харкові – серія вибухів: у місті є кілька влучань, постраждали люди, горять будинок та авто

Росіяни атакують Харків за допомогою ударних безпілотників зранку 7 липня. Внаслідок цього у місті прогриміли вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області та міського голову Ігоря Терехова.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу у Харкові оголосили близько 10:11. Незадовго після цього правоохоронці повідомили про ударних безпілотник, який рухався у напрямку міста. Водночас про це повідомив і мер міста Харків.

Вже о 10:23 Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові. За кілька хвилин посадовець зазначив про додаткові "Шахеди", які рухалися у напрямку міста. Пізніше він повідомив про влучання.

Три прильоти орієнтовно у Холодногірському районі,

– ідеться у повідомленні.

Згодом у Харкові знову було гучно. Станом на 10:30 кількість вибухів у місті вже досягла 6. За попередньою інформацією, є влучання у житлових масивах міста, також є дані про постраждалих через атаку.

За словами Ігоря Терехова, у приватному секторі Холодногірського району сталася пожежа у будинку. Крім вищезгаданого, повідомляють про важко поранену жінку через російський удар.

"Зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури, горять авто. Наразі є інформація про трьох постраждалих, одна з них у важкому стані", – написав посадовець.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, протягом ночі місто фактично всю ніч перебувало під потужною масованою атакою Росії. Внаслідок удару постраждали люди, є жертви. Раніше повідомляли про 55 вибухів, які чули у Харкові.