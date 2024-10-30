У Харкові – вибухи: у частині міста зникло світло, є постраждалі

У Харкові ввечері 30 жовтня пролунав вибух. До цього по всій області лунала повітряна тривога.

Для міста була загроза атаки КАБами. 24 Канал закликає харків'ян лишатися в укриттях цивільного захисту до відбою тривоги.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще о 18:29. Спочатку Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" в області, а згодом і про загрозу відпрацювання ворожої авіації.

Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

– написали військові.

Про вибухи у Харкові стало відомо о 22:44. Про це написали кореспонденти Суспільного.

"Вибух у Харкові", – зазначили журналісти.

Через 5 хвилин Суспільне повідомило, що у частині Харкова після вибуху зникло світло. Про атаку також висловився і міський голова Харкова Ігор Терехов. Він написав, що профільні служби виїхали на обстеження місця прильоту КАБа.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, зафіксовано удар ворожого КАБа у Салтівському районі Харкова.

О 22:57 Ігор Терехов розповів, що попередньо є інформація про влучання ворожої керованої авіаційної бомби у багатоповерховий будинок. Є постраждалі.

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