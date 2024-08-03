У Харкові вибухи: росіяни завдають ударів

Вранці 3 серпня у Харкові чули вибухи. Місцева влада підтвердила, що вони стали наслідком російського терору.

Закликаємо харків'ян подбати про свою безпеку та у разі загрози одразу прямувати в укриття.

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Вибухи у Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 7:32 написав, що окупанти завдають ударів. Він закликав бути обережними жителів Харкова та району.

Невдовзі мер міста Ігор Терехов повідомив про проміжні наслідки.

За уточненою інформацією, прильот у близькому передмісті. Все одно – будьте обережні,

– вказав Терехов.

Як повідомили монітори, Харківщина перебуває під обстрілом з Бєлгородської області. Варто вказати, що повітряну тривогу у регіоні не була оголошена ні до, ні після атаки.

Зазначається, що окупанти поцілили по Малоданилівській громаді. За даними голови громади Олександра Гололобова, поранених немає.

До слова, сьогодні Росію знову атакували невідомі дрони. У тому числі удари припали на Бєлгородську область. Місцева влада вже повідомила про влучання у нафтобазу. Також комбінат з перероблення нафтопродуктів, що постачав сировину окупантам, був уражений у Ростовській області. Місцеві вже опублікували низку відео з "вогняними" кадрами.