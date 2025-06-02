У Харкові вибухи: є влучання БпЛА

Харківська область опинилася під атакою ударних дронів. У Харкові чули вибухи.

Про це пише міський голова Ігор Терехов. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Атака БпЛА на Харків уночі 2 червня: що відомо

Повітряну тривогу в Харкові оголосили вночі 2 червня о 02:25 (і це була не перша тривога за ніч). Це через фіксацію у повітряному просторі ударних дронів ворога.

Через кілька хвилин після 4 ранку у місті пролунали вибухи, про що написали ЗМІ та місцева влада.

В ОВА наголосили, що Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА, і що потужні вибухи пролунали у Шевченківському районі.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що є влучання у Холодногірському районі, на місці виникла пожежа.

Удар ворога пошкодив будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто.

Наразі не було викликів щодо постраждалих.

Зауважимо, що у ніч на 1 червня у Харкові також лунали вибухи.

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