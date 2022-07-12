У Харкові відразу після оголошення тривоги пролунали вибухи: усім в укриття

12 липня 2022 , 03:34
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Джерело:

Суспільне

У Харкові одразу після повітряної тривоги пролунали вибухи. Наразі деталей немає, проте під час тривоги людям варто перебувати в укритті.

Відповідну інформацію оприлюднили орієнтовно о 03:32 12 липня. Про це повідомили журналісти. 

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У Харкові пролунали вибухи

Вибухи у Харкові, повітряна тривога,
– повідомили у ЗМІ.

Відомо, що вибухи, як і сирена – також орієнтовно о 03:32 12 липня. 

Варто пригадати, що окупанти постійно атакують Харків. Буквально напередодні ввечері 11 липня у місті також було чутно вибухи. Тоді люди чули звуки в районі Салтівки.

Коротко про останні новини з Харкова

  • 11 липня ворог атакував Харків та влучив не у військові об'єкти, а в цивільну інфраструктуру. Окупанти пошкодили школу, шиномонтаж та інші цивільні об'єкти
  • Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що під удар окупантів потрапив торговий центр, постраждали автомобілі, гаражі та подвір'я приватних осель.
  • Внаслідок атаки ворога 3 людей загинуло, ще 31 – отримала поранення. Через дії ворога довелось призупинити рух Салтівського метро. 
  • Окрім того, в ніч проти 11 липня окупанти влучили в багатоповерхівку. На щастя, обійшлось без жертв. Одну жінку змогли витягнути. 

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Автор: Діана Квасневська