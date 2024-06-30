У Харкові ворог поцілив у автопарк, спалахнув термінал "Нової пошти"

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, вкотре під ворожим обстрілом опинився Харків.

Вдень 30 червня у Харкові прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що ворог поцілив в автопарк, а також сталося займання на "Новій пошті".

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У Харкові пожежа

Росія вкотре поцілила по Харкову керованої авіаційною бомбою Повітряні сили сповіщали про небезпеку. Згодом з'явились повідомлення про вибухи.

Мер міста Ігор Терехов написав, ворог поцілив у автопарк. Горіли 7 вантажних автомобілів.

Також спалахнула пожежа на терміналі "Нової пошти". Відомо про загиблого. Також є 9 поранених, серед них – 8-місячна дитина. Кількість постраждалих може зрости.

Росія постійно б'є по Харкову та області. Крім цього, у травні ворожа армія спробувала повторити наступ у цьому регіоні.