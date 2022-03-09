У Харкові вже цілу годину чути звуки залпів

У Харкові ввечері 9-го березня відновилися обстріли. Цілу годину чути звуки залпів. Вибух було чутно навіть у центрі міста.

Потужний вибух чули в центрі міста

Про розриви снарядів повідомляють жителі масиву Салтівка, що на північному сході міста. Повідомляється, що потужний вибух близько 22:00 чули у центрі міста.

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О 22:10 у Харкові була оголошена повітряна тривога.



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