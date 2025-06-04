У Харкові ракета влучила у підприємство: вибухи лунали й у Запоріжжі

В ніч проти 4 червня ворог знову спрямував дрони на українські міста. Майже одночасно надійшли повідомлення про вибухи у Харкові та Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про атаку на Харків та Запоріжжя

Так, о 2:31 Терехов повідомив, що Харкові чутно кілька вибухів. За словами міського голови, місто під атакою ворожих БпЛА. Він закликав харків'ян бути обережними.

Про потужний вибух написав і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Харкові пролунав потужний вибух. Інформація перевіряється. На цю хвилину інформації щодо потерпілих не надходило,

– вказав він.

У той самий час харківські монітори фіксували ракету, що прямувала на місто.

Згодом Синєгубов додав, що, попередньо, ворожий удар зафіксовано в Новобаварському районі Харкова. Ігор Терехов підтвердив влучання ракети у цивільне підприємство. Наслідки уточнюються.

О 2:29 голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що в регіоні працює ППО, місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів. Незадовго до цього в області оголосили повітряну тривогу. Причина – загроза ударних дронів.

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що нині вибухи лунали й в Одесі. Незадовго до цього Повітряні сили попередили одеситів про "Шахеди" у напрямку міста з Чорного моря.