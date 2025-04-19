У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи: є прильоти "Шахедів" та пожежі

Україна перебувала під атакою ударних дронів уночі 19 квітня. Влада Харківської та Запорізької областей повідомила про наслідки ударів "Шахедами".

У Харкові постраждав Київський район, також у Запоріжжі зафіксували пожежу. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Атака дронів на Харків та Запоріжжя 19 квітня: перші подробиці

Повітряна тривога у Запорізькій області тривала з 21:57 минулої доби до 04:05 ночі 19 квітня. У Харківській області тривала довше, ще з 21:05, але в самому Харкові її оголосили о 03:35.

Приблизно о 4 ранку майже одночасно надійшла інформація від влади в обох областях про наслідки нальоту "Шахедів".

Зокрема, міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що зафіксовано приліт "Шахеда" по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюють. Повітряна тривога на момент публікації в цьому регіоні тривала.

Ігор Терехов написав, що зафіксовано приліт "Шахеда" по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюють. Повітряна тривога на момент публікації в цьому регіоні тривала. А керівник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що росіяни атакували обласний центр, тобто місто Запоріжжя, "Шахедами", внаслідок чого сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби, а інформація щодо руйнувань та потерпілих також уточнюють.

Додамо, що цієї ж ночі ворог атакував Суми та Одесу. Там чули вибухи та роботу нашої Протиповітряної оборони.