19 квітня, 04:05
У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи: є прильоти "Шахедів" та пожежі
Основні тези
- У Харкові та Запоріжжі вночі 19 квітня сталися вибухи під час атаки "Шахедів".
- Це призвело до пошкоджень у Київському районі Харкова та пожежі в Запоріжжі.
Україна перебувала під атакою ударних дронів уночі 19 квітня. Влада Харківської та Запорізької областей повідомила про наслідки ударів "Шахедами".
У Харкові постраждав Київський район, також у Запоріжжі зафіксували пожежу. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія ночі Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза
Атака дронів на Харків та Запоріжжя 19 квітня: перші подробиці
Повітряна тривога у Запорізькій області тривала з 21:57 минулої доби до 04:05 ночі 19 квітня. У Харківській області тривала довше, ще з 21:05, але в самому Харкові її оголосили о 03:35.
Приблизно о 4 ранку майже одночасно надійшла інформація від влади в обох областях про наслідки нальоту "Шахедів".
- Зокрема, міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що зафіксовано приліт "Шахеда" по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюють. Повітряна тривога на момент публікації в цьому регіоні тривала.
- А керівник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що росіяни атакували обласний центр, тобто місто Запоріжжя, "Шахедами", внаслідок чого сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби, а інформація щодо руйнувань та потерпілих також уточнюють.
Додамо, що цієї ж ночі ворог атакував Суми та Одесу. Там чули вибухи та роботу нашої Протиповітряної оборони.Зверніть увагу, що оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, загрози від ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в нашому телеграмі.