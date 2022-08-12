Навів удар на ОВА: у Харкові затримали фсбшника, який з 2019 року "чекав команди"

Працівники СБУ затримали "законсервованого" агента фсб. Він коригував ракетні удари окупантів по Харківщини.

Зловмисник передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. За його "наводкою", росіяни вдарили по будівлі обласної державної адміністрації та ще 7 цивільних об’єктах.

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Агента "законсервували"

Чоловік відправляв окупантам розвіддані у вигляді текстових файлів. Там був детальний опис об’єктів та інформації щодо перебування людей. Встановили, що зрадник – колишній правоохоронець. Його завербував кадровий співробітником фсб під час перетину російського кордону у 2019 році.

Потім вороги дали йому оперативний псевдонім та провели інструктаж. Після цього зловмисника перевели у "режим очікування".

Обіцяли російське громадянство

Коли держава-агресорка пішла на повномасштабне вторгнення, на зв’язок з агентом вийшов російський "куратор". Окупанти обіцяли "вивести" зловмисника на територію росії і оформити громадянство.

Співробітники СБУ завадили цим "планам" і затримали зловмисника. Йому вже повідомили про підозру.

Російських агентів затримали на Донеччині

На Донеччині ДБР завершила розслідування щодо двох колишніх правоохоронців, яких підозрюють у співпраці з ворогом. Чоловіки могли зливати росіянам дані про позиції ЗСУ.

З'ясували, що працювали в лавах Державної пенітенціарної служби. Вони були охоронцями Торецької виправної колонії №2.

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