У Харкові знову чути вибухи: не виходьте з укриття

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харків. Зранку ворог завдав ракетного удару будівлі поліції та СБУ, пошкодило і житлові будинки. Тепер знову чути вибухи.

Залишайтеся в укриттях та не пересувайтеся вулицями міста.

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Інформацію про вибухи надійшла близько 10:10. У якій саме частині міста – не уточнюється.

Додамо, що 1 березня на центральну площу Свободи у Харкові завдали удару крилатою ракетою класу "Калібр". Вона впала біля будівлі Харківської ОДА. Внаслідок цього удару по центру міста, загинуло щонайменше 10 людей, ще 40 отримали різного ступеню поранення.

Вже зранку 2 березня внаслідок ворожих обстрілів у Харкові загорівся дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, де розміщене і управління СБУ, а також горять житлові будинки. Наслідки обстрілу – дивіться у відео ДСНС за посиланням.