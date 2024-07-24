П'ятий приліт за день: у Харкові знову прогриміли гучні вибухи, є поранені

Вдень, 24 липня, у Харкові вкотре прогримів вибух. Це вже вп'яте окупанти вдарили по місту впродовж дня.

Інформацію про атаку підтвердив й міський голова Ігор Терехов. Зауважимо, що на момент вибуху у місті тривала повітряна тривога, небезпека для містян не припиняється ще з минулої доби.

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У Харкові знову чули вибухи

Близько 14:13 Повітряні сили застерегли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Оборонці неба тоді закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

Вже о 14:15 з'явилися перші повідомлення про вибухи у місті. "Вибух в Харкові! Є загроза повторних ударів", – написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Вже незабаром про гучні звуки висловився й мер міста.

П'ятий "приліт" по місту за сьогодні й знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення,

– повідомив Ігор Терехов.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

Пізніше Олег Синєгубов зазначив, що був приліт у Холодногірський район міста. Станом на 14:30, на щастя, не було оприлюднено жодної інформації щодо ймовірної наявності загиблих чи постраждалих.

О 14:43 міський голова уточнив, що внаслідок останнього ракетного удару по Харкову, на жаль, постраждалих щонайменше 6 осіб. Станом на зараз їм надають усю необхідну медичну допомогу.

О 15:21 кореспонденти Суспільного повідомили про повторний вибух, який прогримів, ймовірно, за межами міста. Наразі жодної інформації від ОВА або міського голови стосовно цього оприлюднено не було.

Незадовго до цього, о 12:13 мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що у Харкові лунали звуки потужних вибухів. Як з'ясувалося, ракетами був атакований інфраструктурний об'єкт. На місці влучання спалахнула сильна пожежа.