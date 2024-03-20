У Харкові знову прогримів вибух

Харків вдруге за сьогодні перебуває під російським ударом. Про вибухи у місті повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Поліція Харківської області також повідомляє про звуки вибухів.

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Увага! В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей,

– написали у поліції.

Росіяни обстрілюють Харків

Сьогодні, 20 березня, близько 13:00 російські війська вже вдарили ракетою по Холодногірському району Харкова.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що росіяни використали ракету Х-35 для атаки на місто. Унаслідок атаки були пошкоджені п'ятиповерховий будинок, типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції, автомобіль.

О 21:30 в ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 9. Також наразі відомо про 5 загиблих.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на місці удару виникла досить велика серйозна пожежа.