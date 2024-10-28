У Харкові прогриміла серія вибухів: є влучання у багатоповерховий будинок

Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та керованими авіабомбами, зокрема під ударом опинився Харків. У місті чули гучні вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Харкові чули низку вибухів

Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили орієнтовно о 01:59. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударів дронами-камікадзе типу "Шахед" та КАБами. Вже незабаром там почули вибухи. Спершу про те, що було гучно, повідомив міський голова Ігор Терехов.

У Харкові пролунали кілька вибухів. Будьте обережні – ворог може здійснити повторний обстріл,

– повідомив він.

Відповідні дані підтвердив й голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов: "Вибухи в Харкові! Залишайтеся в укриттях", – написав він.

За попередньою інформацією від Терехова, є влучання в Холодногірському районі у 9-ти поверховий житловий будинок. Там спалахнула пожежа та є часткове руйнування будівлі. Наразі уточнюють інформацію щодо постраждалих.

Як наголосив міський голова, зараз на місці працюють усі відповідні служби. Олег Синєгубов пізніше уточнив, що влучання зафіксували поруч із житловим будинком. Внаслідок атаки пошкоджено стіни верхніх поверхів та скління вікон. Поряд з багатоквартирним будинком виникла пожежа.

Один чоловік отримав поранення склом, його госпіталізували. Однак вже станом на 03:00 кількість постраждалих зросла до 4. Попередньо, у трьох виявили гостру реакцію на стрес.

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До слова, незадовго до цього ворог також атакував Харків керованими авіаційними бомбами. За даними місцевої влади, росіяни завдали чотири удари по місту у трьох районах, є влучання та постраждалі, деяких з них довелося госпіталізувати.