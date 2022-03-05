У Харкові знову вибухи: палає багатоповерхівка

Російські окупанти продовжують руйнування Харкова. Зайти в місто орки не змогли, тому зганяють злість, бомбардуючи мирне населення.

Харків продовжує перебувати під обстрілами російських окупантів. Ворог знищує місто та цілить у житлові райони.

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Нові вибухи

Жителі Харкова почали повідомляти про нові вибухи та залпи. Звуки снарядів лунають у районі Північної Салтівки.

Внаслідок атаки загорілася багатоповерхівка. Кореспонденти Суспільного повідомляють про звуки вибуху і поблизу центру міста.

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