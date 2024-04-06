У Харкові зросла кількість жертв внаслідок атаки: що відомо про постраждалих
6 квітня 2024, 02:58Читать новость на русском
Російські військові у ніч проти 6 квітня завдали ракетного удару по Харкову. Відомо, що кількість жертв зросла. Що відомо про постраждалих та в якому вони стані.
Російські військові продовжують тероризувати Харків. Після півночі 6 квітня окупанти, попередньо, здійснили ракетного удару зенітними керованими ракетами С-300. Ворог влучив по самому обласному центру, внаслідок чого є жертви та поранені.
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Що відомо про жертв атаки
О 02:56 поліція Харківської області актуалізувала дані щодо жертв ракетного удару. Відомо, що загинули двоє людей. Мовиться про двох цивільних чоловіків. Їхні особи встановлюються. Також зазначають, що поранені семеро людей – теж цивільні.
- Нагадаймо, що о 00:21 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов звернувся до мешканців регіону. Він зазначив, що російські загарбники завдають ударів по Харкову.
- О 00:48 Синєгубов уточнив, що окупанти влучили поруч з житловою забудовою у Харкові. Він додав, що на місцях працюють усі профільні служби. Що стосується постраждалих, то на той момент інформація уточнювалася.
- О 01:23 він зазначив, що у Дергачівській громаді окупанти ракетою влучили у магазин. Відомо, що горіли також автомобілі. На ту хвилину повідомлень про постраждалих не надходило.
- О 02:37 поліція Харківської області зазначила, що пошкоджень зазнали багатоповерхівки, а також горить магазин. За їхніми даними, всі профільні служби працюють на місцях влучання. А правоохоронці займаються документуванням фактів чергових злочинів, скоєних російськими військовими.
- І вже о 02:38 він повідомив, що у Шевченківському районі Харкова внаслідок ракетного удару ворога загинув мирний мешканець. Дані встановлюються.