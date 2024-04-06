У Харкові зросла кількість жертв внаслідок атаки: що відомо про постраждалих

Російські військові у ніч проти 6 квітня завдали ракетного удару по Харкову. Відомо, що кількість жертв зросла. Що відомо про постраждалих та в якому вони стані.

Російські військові продовжують тероризувати Харків. Після півночі 6 квітня окупанти, попередньо, здійснили ракетного удару зенітними керованими ракетами С-300. Ворог влучив по самому обласному центру, внаслідок чого є жертви та поранені.

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Що відомо про жертв атаки

О 02:56 поліція Харківської області актуалізувала дані щодо жертв ракетного удару. Відомо, що загинули двоє людей. Мовиться про двох цивільних чоловіків. Їхні особи встановлюються. Також зазначають, що поранені семеро людей – теж цивільні.