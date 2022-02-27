Харкову вдалося відбити атаки: місто під прапорами України

27 лютого 2022 , 00:33
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Джерело:

Держспецзв’язку

У Харкові майорять прапори України. ЗСУ вдалося відбити місто від ворогів.

Окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Однак наші захисники дають ним гідну відсіч.

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Харків відбив ворожі атаки

У Держспецзв'язку надали вечірнє оновлення від Збройних сил України станом на 26 лютого.

У Харкові вдалося відбити атаки, місто під контролем України. Знищено багато російської техніки: танки, бронемашини тощо,
– мовиться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів житлові будинки отримали пошкодження. Також є постраждалі.

Ворог зазнає нищівних втрат. Російські військові масово залишають техніку і втікають. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники вже знищили:

  • приблизно понад 3000 загарбників;
  • приблизно 100 танків;
  • приблизно 540 ББМ (бойових броньованих машин);
  • 15 гармат;
  • 1 ЗРК "Бук";
  • 16 літаків;
  • 18 вертольотів.

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Автор: Ольга Котів