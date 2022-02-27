Харкову вдалося відбити атаки: місто під прапорами України
Джерело:Держспецзв’язку
У Харкові майорять прапори України. ЗСУ вдалося відбити місто від ворогів.
Окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Однак наші захисники дають ним гідну відсіч.
Актуально На Харківщині ЗСУ збили ворожий гвинтокрил з Stinger
Харків відбив ворожі атаки
У Держспецзв'язку надали вечірнє оновлення від Збройних сил України станом на 26 лютого.
У Харкові вдалося відбити атаки, місто під контролем України. Знищено багато російської техніки: танки, бронемашини тощо,
– мовиться у повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів житлові будинки отримали пошкодження. Також є постраждалі.
Ворог зазнає нищівних втрат. Російські військові масово залишають техніку і втікають. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники вже знищили:
- приблизно понад 3000 загарбників;
- приблизно 100 танків;
- приблизно 540 ББМ (бойових броньованих машин);
- 15 гармат;
- 1 ЗРК "Бук";
- 16 літаків;
- 18 вертольотів.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.