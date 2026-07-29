24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Стартувала ера важких роботизованих машин

Якщо це спрацює, а немає підстав вважати, що це не спрацює, роботизований M113 може стати поширеним на озброєнні України. Зрештою, протягом повномасштабного вторгнення союзники передали Україні щонайменше 1729 одиниць M113 та машин, побудованих на тому ж шасі, що робить його одним із найчисленніших західних типів бронетехніки на озброєнні України.

Корпус "Хартія" взяв один зі своїх 12-тонних M113, додав зовнішні камери, сервоприводи керування та радіосистему командування, а також оснастив його бронею проти дронів та фронтально встановленим мінним ціпом.

"Переобладнаний інженерами Хартії, він виконує завдання, пов'язані з дистанційним розмінуванням та логістикою, дозволяючи оператору керувати бронетранспортером з пульта дистанційного керування", – заявили в корпусі.

Безпілотний M113 розчищає шлях для маленьких роботизованих комплексів

Українські сили використовують тисячі невеликих безпілотних наземних транспортних засобів. Деякі перевозять зброю, інші – транспортують припаси або швидко евакуюють поранених військових із сірої зони до польових шпиталів. Більшість цих БпНК (безпілотних наземних комплексів) є спеціально розробленими моделями на колісному або гусеничному шасі, оснащеними системами дистанційного керування, що працюють через радіозв'язок у межах прямої видимості, mesh-мережі, супутниковий радіозв'язок або волоконно-оптичний кабель.

Спеціально розроблені безпілотні наземні комплекси зазвичай мають невеликі розміри, малу масу та обмежену дальність дії. Вони можуть важити лише кілька сотень кілограмів, мати запас ходу в кілька десятків кілометрів і коштувати близько 10 тисяч доларів. Подібні характеристики цілком підходять для виконання таких завдань, як, скажімо, швидка евакуація одного пораненого військовослужбовця з передової позиції дорогою або стежкою.

Однак розмінування або усунення інших перешкод – завдання вищого рівня. Мінні трали, котки чи ланцюгові трали можуть важити кілька тонн. Машина, що несе таке обладнання, повинна витримувати вибухи мін, які вона підриває під час роботи.

Розмінування доріг і полів, що ведуть до сірої зони та проходять через неї, є тривалим і виснажливим процесом, який потребує значно більшої витривалості та прохідності пересіченою місцевістю, ніж може забезпечити невеликий безпілотний наземний комплекс із недостатньою тяговою потужністю, що працює від акумуляторних батарей.

Не випадково більшість наявних українських машин для розмінування є великими, добре броньованими та потужними. До них належать:

американські інженерні машини Assault Breacher,

німецькі Wisent,

низка колишніх радянських інженерних машин.

Проблема, однак, полягає в тому, що всі ці машини є пілотованими. Їхні екіпажі наражаються на надзвичайну небезпеку, повільно просуваючись замінованими дорогами та полями в зоні досяжності російських безпілотників і артилерії.

Оснастивши дизельний бронетранспортер M113 з алюмінієвою бронею системою дистанційного керування, корпус "Хартія" усунув найуразливіший елемент найефективніших систем розмінування – людей. Тепер можна проводити розмінування, не ризикуючи втратити цінний особовий склад. Якщо M113 буде знищений вибухом, достатньо встановити сервоприводи та радіообладнання на інший, один із численних M113, які досі перебувають на озброєнні України.

Це настільки гарна ідея, що втілити її пробувала не одна армія. Армія США, яка досі володіє десятками тисяч M113 1960-х років випуску, експериментувала з кількома типами безпілотних бронетранспортерів. Есеїст Джейсон Флорес Рутледж, пишучи для офіційного блогу армії США, закликав американські наземні бойові сили перетворити M113 на безпілотні машини для "прориву".

"Застарілі M113 можна перепрофілювати для здійснення масованих безпілотних атак, щоб послабити найсильнішу оборону противника. Перетворення застарілих бронетранспортерів на дистанційно керовані машини може заощадити гроші та зберегти життя", – вважає Рутледж.

Переобладнати в безпілотники можна не лише М113

Найкраще те, що базове обладнання, яке перетворює пілотований M113 на безпілотний M113, не залежить від платформи. Тобто, як зазначив Рутледж, воно має чудово працювати майже на будь-якій машині.

Завдяки вдосконаленню та масштабуванню українські війська могли б виробляти надійні та недорогі комплекти для перетворення низки колісних та гусеничних машин на роботів. Танки та бойові машини піхоти з ручним заряджанням головних гармат та складними системами управління вогнем можуть не підлягати переобладнанню. Але інженерні машини, транспортні засоби постачання та машини швидкої допомоги повинні бути переобладнані в першу чергу.

Розглядайте переобладнання пілотованих машин у безпілотні як практичне тимчасове рішення. Прагнучи зменшити ризик для свого найціннішого ресурсу – військовослужбовців, – українські сили оборони вже цього року уклали контракти на постачання понад 22 тисячі безпілотних наземних комплексів вітчизняного виробництва. Це майже вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік, і, за даними Міністерства оборони, нові контракти ще укладаються. Крім того, переобладнання M113 та інших (поки що) пілотованих машин у безпілотні може збільшити цю кількість ще на тисячі одиниць техніки.