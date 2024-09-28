Все заплановане виконали бездоганно, – ЦАХАЛ про ліквідацію Насралли

В п'ятницю, 27 вересня, армія Ізраїлю завдала удару по Бейруту, внаслідок чого загинув лідер "Хезболли" Хасан Насралла. Ізраїльські військові заявили, що ця операція пройшла гладко та без помилок.

За словами ізраїльських військових, під час операції по їхніх літаках не було випущено ворожих ракет, а для екіпажів "не було небезпеки". Про це повідомляє The Times of Israel.

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Як відбувалася ліквідація Хасана Насралли

Штаб-квартира "Хезболли" була розташована під землею, під житловими будинками в Дахії. Ізраїльські військові наголошують, що вони точно впзнали, на кого хотіли націлитися.

Все, що ми планували, було виконано точно, без помилок і в розвідці, і в плануванні, і з літаками, і в самій операції. Все пройшло гладко,

– розповів журналістам підполковник "Мем", командир 69-ї ескадрильї ВПС Ізраїлю.

Водночас командир авіабази Хатцерім бригадний генерал Аміхай Левін розповів, що ця складна місія була спланована "дуже заздалегідь".

За словами Левіна, ліквідація Насралли "матиме глибокий ефект, який змінить обличчя Близького Сходу".

До слова, раніше стало відомо, що внаслідок удару Ізраїля могла загинути низка генералів. У цьому списку може бути й заступник командувача Оперативного командування "Корпусу вартових ісламської революції" Аббас Нілфорушан.