В Умань прибули вже 22 тисячі хасидів: Зеленський зустрівся з представниками єврейської громади

Щороку євреї-хасиди здійснюють паломництво в Умань, щоб відсвяткувати свято Рош га-Шана, яке є для представників юдаїзму початком нового року. Так, в українське місто наразі прибули понад 22 тисяч послідовників хасидизму.

Крім того, президент Володимир Зеленський уже провів зустріч з представниками єврейської громади напередодні цього свята. Цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть з 15 по 17 вересня.

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Хасиди почали приїжджати в Умань

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що станом на ранок 14 вересня до Умані прибули близько 22 тисяч паломників. Це були євреї переважно з Ізраїлю, США та низки європейських країн.

Він закликав як місцевих жителів, так і гостей міста бути максимально пильними та належно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Табурець також попросив громадян не піддаватися на ворожі маніпуляції.

Ми з вами вже знаємо, як Росія любить плодити фейки, щоб виправдовувати свої злочинні дії, залякувати та провокувати. Рецепт протидії незмінний: зберігати холодний розум, не панікувати та довіряти лише офіційним джерелам інформації,

– зазначив очільник Черкаської області.

Хасиди прибувають в Умань / Відео з телеграм-каналу Суспільного

Він зауважив, що наразі ситуація в Умані стабільна та контрольована. За його словами, наші Сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі та разом з українськими правоохоронцями несуть службу в мікрорайоні паломництва.

Водночас речниця поліції Черкащини Зоя Вовк розповіла журналістам Суспільного, що до Умані також прибула поліція Ізраїлю. Так, правоохоронці цієї країни допомагатимуть нашим поліцейським підтримувати порядок у місті.

Вовк наголосила, що українські та ізраїльські поліцейські разом обстежили район компактного проживання та паломництва хасидів, а також відвідали пересувний ситуаційний центр, оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування Рош га-Шана.

Згодом керівник поліції Черкащини Вячеслав Гурін, що ізраїльські правоохоронці вийдуть на патрулювання разом з українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії вже 13 вересня.

Прихильники юдаїзму відзначають початок нового року святкуванням Рош га-Шана. Серед вірян, особливо тих, хто є прихильником хасидського руху, є значна кількість паломників, які збираються до міста Умань, щоб взяти участь у святах, пов'язаних із цією священною подією.

Їхнє паломництво зосереджено навколо вшанування шанованого Нахмана з Брацлава, місце останнього спочинку якого має глибоке значення для цієї течії.

Зеленський зустрівся з українськими євреями

Президент України Володимир Зеленський 13 вересня напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської громади з найбільших міст країни. Це були як військові, які захищають нашу державу на фронті, так і рабини.

Дякую за підтримку нашої країни, нашого прагнення до миру. Мир може бути тільки завдяки перемозі України,

– зазначив він.

Зеленський зустрівся з представниками єврейських громад / Відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Глава держави також запевнив, що разом ми зможемо відновити справедливий та чесний мир для всієї України якнайшвидше. Наостанок він подякував представникам єврейських громад за те, що вони лишаються в Україні, надають гуманітарну допомогу та допомагають нашим захисникам своїми молитвами.

В Умань щороку прибувають хасиди