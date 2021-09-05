Хасиди в Умані: вже зареєстрували перші випадки коронавірусу
Джерело:24 канал
В Умані вже зареєстрували перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули святкувати Рош га-Шана. Місцева влада пильнує, аби паломники дотримувались карантинних обмежень.
Епідемічна ситуація – нестійка. Про це повідомила начальниця Уманського управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова в ефірі одного з телеканалів.
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Проте, за словами чиновниці, ситуацію контролюють. Зокрема, стежать за дотриманням протиепідемічних вимог.
Міська голова Умані Ірина Плєтньова зазначила, що зробили все можливе для підготовки до приїзду паломників. Однак політикиня задоволена не всім: каже, що територія брудна.
Територія не зовсім чиста, але це пов'язано з тим, що власники готелів не хочуть займатись вивезенням сміття,
– сказала Плєтньова.
Хасиди в Умані: що відомо
- В Умані похований раббі Цадик Нахман – засновник брацлавського хасидизму.
- Відтак щороку на Новий рік хасиди приїздять до його могили.
- У 2020 році через карантин Україна закрила свої кордони. Однак тисячам паломників таки вдалось потрапили до Умані.
- Цього року хасиди повинні виконувати протиепідеміологічні норми: носити маски, дотримуватися дистанції тощо.
- Щоб збільшити показники тестування хасидів, залучили волонтерів з України та Ізраїлю. Загалом до Умані привезуть 50 тисяч експрес-тестів
- До речі, очікують, що в Україну прибудуть близько 50 тисяч хасидів.