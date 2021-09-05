Хасиди в Умані: вже зареєстрували перші випадки коронавірусу

Епідемічна ситуація – нестійка. Про це повідомила начальниця Уманського управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова в ефірі одного з телеканалів.

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Проте, за словами чиновниці, ситуацію контролюють. Зокрема, стежать за дотриманням протиепідемічних вимог.

Міська голова Умані Ірина Плєтньова зазначила, що зробили все можливе для підготовки до приїзду паломників. Однак політикиня задоволена не всім: каже, що територія брудна.

Територія не зовсім чиста, але це пов'язано з тим, що власники готелів не хочуть займатись вивезенням сміття,

– сказала Плєтньова.

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