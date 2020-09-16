Більше, ніж тисяча паломників перебувають на кордоні з Білоруссю. Всі вони хочуть потрапити в Умань на святкування Рош га-Шана. Міністр внутрішніх справ Ізраїлю закликав Зеленського впустити хасидів з Білорусі в Україну. На думку заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, щодо цих осіб були скоєні шахрайські дії.

Тобто, невідомі обманом сказали представникам хасидів: якщо вони приїдуть в Білорусь, то їм вирішать питання – як проїхати в Україну. Про це Антон Геращенко розповів в ефірі 24 каналу.

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"Фактично щодо громадян Ізраїля та інших країн були скоєні шахрайські дії, на нашу думку", – відзначив він.

За його словами, ці невідомі люди приїхали в Білорусь, а далі, за законом, вони не мають права в'їжджати на територію України. Відтак хасиди мають ставити питання тим людям, які їм це розказали.

Які, можливо, взяли в них гроші за приїзд до Білорусі. Думаю, що цим мають займатися організації хасидів, аби з'ясувати, хто це все вигадав,

– наголосив заступник міністра внутрішніх справ.

І зауважив, що паломники-хасиди не відповідають категоріям людей, яким дозволено в’їжджати в Україну.

Антон Геращенко також зазначив, що Ізраїль до себе не впускає громадян України у зв'язку з пандемією COVID-19, крім певних виняткових випадків.

Тому громадяни інших країн, зокрема, паломники мають поважати закони України і дотримуватися їх. "Україна – гостинна країна, але ми не дозволимо нікому порушувати наші закони", – прокоментував Геращенко.

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Антон Геращенко пригадав, що міністерство охорони здоров'я Ізраїлю ще наприкінці серпня виступило з офіційною інформацією, в якій зазначило, що вважає неправильним виїзд десятків тисяч своїх громадян на паломництво в Україну. Оскільки це може призвести до спалаху коронавірусу в країні.

Тому офіційні особи Ізраїлю, відповідальні за медичну безпеку, свою позицію висловили.

Ми не передбачаємо ніяких проблем і складнощів у відносинах з Ізраїлем. Тому що Ізраїль нікого не впустить з України,

– відзначив заступник міністра внутрішніх справ.

За його словами, якщо зараз в Ізраїль захочуть приїхати тисячі паломників на християнські святині в Єрусалим, то їх ніхто туди не впустить.

"Якщо у нас немає прямих родичів, дозволу на роботу і низки інших виняткових умов, то ми не зможемо приїхати в Ізраїль", – підсумував він.