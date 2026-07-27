Терміни можливого повернення Бітеллі до Буенос-Айреса не уточнюються. Про це пише CNN Brasil.

Чому виник конфлікт між Бразилією та Аргентиною?

Хав'єр Мілей 25 липня виступив у Сан-Паулу на з'їзді Ліберальної партії. Там офіційно висунули сенатора Флавіу Болсонару кандидатом у президенти Бразилії на жовтневих виборах.

Під час виступу аргентинський президент образив Лулу да Сілву та суддю Верховного федерального суду Бразилії Алешандрі ді Морайса.

Як пишуть ЗМІ, причиною різкої риторики могла стати відмова суду дозволити Мілею відвідати експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару. Наразі останній перебуває під домашнім арештом.

Мілей та Болсонару є політичними союзниками.