300% надбавок за березень лікарям виплатила лише одна область, – Степанов

Обіцяні 300% надбавок медичним працівникам за роботу з хворими на коронавірус у повному обсязі за березень виплатила лише Полтавська область. В середньому полтавські медики отримати 21 тисячу гривень за березень.

Про це на виїзному брифінгу з Полтавщини повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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У МОЗ перевірили чи сплатили лікарям надбавки за березень і заявили, що "результати невтішні". За словами Степанова, він буде доповідати прем'єр-міністру і президенту, особливо по окремих областях. Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі – це Полтавська.

Максим Степанов “Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі — це Полтавська область, в середньому вони заплатили кожному медпрацівникові, який працював з пацієнтами з діагнозом COVID-19, близько 21 тисячі гривень. Це саме ті 300%, які вони і повинні були отримати”

Степанов зазначив, що у МОЗ продовжать розбиратися із виплатами українським медикам.

Я впевнений, що ми доведемо це до кінця і всі наші медичні працівники отримають належну їм заробітну плату разом з надбавками,

– заявив Степанов.

В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 60 медиків. Загалом в Україні вже 3 026 працівники медичної сфери захворіли на COVID-19.

Що відомо про надбавки для медиків

Лікарі мають отримувати надбавки за роботу з хворими на COVID-19 – 300%.

У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19 дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.

У квітні, пообіцяли в уряді, надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.

Відзначимо, що місцева влада також допомагає лікарям, які працюють з коронавірусом. У Львові та Києві медикам доплачують по 10 тисяч гривень.

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