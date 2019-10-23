Жінка з Енергодару захворіла на ботулізм через в'ялену тараньку

Мешканку міста Енергодар, що у Запорізькій області, госпіталізували з діагнозом ботулізм. Вона перебуває стані середньої важкості.

Під час розслідування випадку зараження було встановлено, що єдиною причиною могла стати лише в’ялена тарань, виготовлена в домашніх умовах, повідомляє Запорізький лабораторний центр МОЗ України.

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Залишки цього харчового продукту направили на лабораторне дослідження, аби точно переконатись, чи є там ботулотоксин.

Також повідомляється, що у минулого року в Запорізькій області було зареєстровано 10 випадків захворювання на ботулізм, 2 людей померли. Цікаво, що причиною цих захворювань стала риба домашнього виробництва.

З початку 2019 року, в області вже зареєстровано 9 випадків захворювання на ботулізм, постраждало 10 осіб. Для двох з них, на жаль, вживання рибної продукції призвело до смертельних наслідків.

Ботулізм – це Гостре важке інфекційно-токсичне захворювання. Виникає внаслідок вживання в їжу харчових продуктів, які містять мікробний токсин – ботулінум.



Токсин палички ботулізму є найбільш небезпечним з усіх відомих бактеріальних токсинів

Скільки українців захворіло на ботулізм і як уникнути зараження

Як повідомляє ТСН, в Україні з початку року захворіло 102 дорослих та 3 дитини – 4 з пацієнтів померли.

Це захворювання може виникнути, якщо їсти продукти без попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені або в’ялені м’ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є всі умови для розвитку мікробного токсину.

В Україні найчастіше хворіють на цю хворобу через вживання консервованих домашніх грибів, копченої або в’яленої риби, м’яса і ковбаси, а також бобових консервів.

На жаль, якщо людина споживає продукт, вона не зможе помітити наявність цього токсину, адже він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.

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