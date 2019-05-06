Чи потрібно приймати пробіотики разом з антибіотиками

450 Читать новость на русском
Пробіотики не діють
Пробіотики не діють / pixabay.com

Спільно з антибіотиками пробіотики приймати не потрібно. Чітких доказів про користь пробіотиків немає.

Діарея після прийому антибіотиків називається "антибіотик-асоційована діарея", вона виникає через підвищену кількість бактерії Clostridium Difficile, це небезпечний стан, яких загрожує розвитком псевдомембранного коліту (діарея, болі в животі, блювота, підвищення температури), розповіла фармаколог Галина Бочкарьова.

Читайте також: Як правильно приймати антибіотики

Лікування: скасування антибіотику і призначення іншого, який чутливий до Clostridium Difficile, пробіотики тут не допоможуть.

via GIPHY

Доказова база

  1. Є метааналіз досліджень, з великою вибіркою (82 РСІ), понад 10 тисяч учасників, де досліджувалося призначення пробіотиків для профілактики діареї, пов'язаної з прийомом антибіотика, в результаті чітких позитивних даних про їхню не було виявлено.
  2. Ще одне дослідження показало, що застосування пробіотиків після антибіотиків сприяло гіршому відновленню мікрофлори.
  3. Діарея, здуття живота, болі в животі – не є показанням до призначення пробіотиків, ці симптоми – наслідок якихось захворювань і потрібно їх діагностувати.
  4. Діагнозу "дисбактеріоз" не існує і аналіз калу на дисбактеріоз – це відмивання грошей.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Україна та Мексика обговорили можливість створення спільного космодрому
сьогодні
1903
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Профілактика захворювань
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 5233
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 14307
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
27 квітня 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 11033
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
26 квітня 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 2485
Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
25 квітня 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
Світлана Попова 9385
Новини
Більше новин
Залиште відгук