Чи потрібно приймати пробіотики разом з антибіотиками

Спільно з антибіотиками пробіотики приймати не потрібно. Чітких доказів про користь пробіотиків немає.

Діарея після прийому антибіотиків називається "антибіотик-асоційована діарея", вона виникає через підвищену кількість бактерії Clostridium Difficile, це небезпечний стан, яких загрожує розвитком псевдомембранного коліту (діарея, болі в животі, блювота, підвищення температури), розповіла фармаколог Галина Бочкарьова.

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Лікування: скасування антибіотику і призначення іншого, який чутливий до Clostridium Difficile, пробіотики тут не допоможуть.

Доказова база

Є метааналіз досліджень, з великою вибіркою (82 РСІ), понад 10 тисяч учасників, де досліджувалося призначення пробіотиків для профілактики діареї, пов'язаної з прийомом антибіотика, в результаті чітких позитивних даних про їхню не було виявлено. Ще одне дослідження показало, що застосування пробіотиків після антибіотиків сприяло гіршому відновленню мікрофлори. Діарея, здуття живота, болі в животі – не є показанням до призначення пробіотиків, ці симптоми – наслідок якихось захворювань і потрібно їх діагностувати. Діагнозу "дисбактеріоз" не існує і аналіз калу на дисбактеріоз – це відмивання грошей.

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