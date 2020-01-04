Чим не варто поїти дитину вночі та чому
Діти часто прокидаються вночі від спраги, але не всі знають, що деякі напої категорично не можна давати після чищення зубів.
Про те, що не можна давати дитині вночі, розповіла лікарка-стоматологиня Маріанна Коршинська.
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Якщо дитині ще не має 1 року, вночі грудне годування потрібно замінити сумішшю. Якщо малюкові понад рік – найкраще дати йому воду.
Що не варто пити дитині вночі
- компот;
- узвар;
- кисіль;
- воду з цукром, медом чи джемом;
- коров'яче молоко;
- йогурти;
Обов'язково після таких напоїв дитині необхідно чистити зуби або витирати дентальними серветками, як рекомендують стоматологи.
Останнє, що можна пити після чищення зубів – вода або мамине молоко.
Ці напої не можна давати, адже вони:
- Залишаються у ротовій порожнині дитини;
- Є сприятливим середовищем для життєдіяльності бактерій (не лише карієсу);
- Є фактором ризику для розвитку карієсу зубів;
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