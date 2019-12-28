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Чим небезпечний Валідол та чому від нього краще відмовитися

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Валідол не діє / unsplash.com

Валідол – один з найпопулярніших серед українців засобів. Його дають всім при найменших серцевих проблемах, але насправді цей засіб зовсім не діє.

У складі Валідолу є лише розчин ментолу в ментиловому ефірі. Сам ментол, опиняючись в роті, розширює і подразнює рецептори, шляхом чого він може ненадовго знімати біль, розповіла провізор Дарина Слуцька. 

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Чому Валідол не може впливати на серце?

Ментиловий ефір може володіти легким заспокійливим ефектом, однак, він ніяк не впливає на судини й тим більше не допоможе при стенокардії. На відміну від нітрогліцерину, який, до слова, має велику доказову базу.

via GIPHY

Не існує жодного дослідження, яке б мало нормальну доказовість. Всі вони проводилися в Росії й тільки одне в Україні у 1965 році. 

Чому Валідол може бути небезпечний?

При всій його неефективності, Валідол може виявитися досить небезпечним. Дуже часто людині, якій стало погано в громадському місці, дають Валідол і чекають ефекту, зволікаючи з викликом швидкої. Найбільша небезпека – відсутність надання реальної допомоги, а лише спроба освіжити дихання "м'ятними цукерками".

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання Міфи про здоров'я Ліки
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