Чому геїв більше серед молодших братів: наукове пояснення

У науковій літературі описаний "ефект старшого брата": чим більше у хлопчика старших братів, тим імовірніше, що він виросте геєм.

Канадські дослідники змогли пояснити цю теорію з генетичної точки зору.

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Вчені виявили, що у матерів геїв підвищений рівень антитіл до білка NLGN4Y, пов'язаному з Y-хромосомою. При цьому найвищий рівень – у жінок, які народили кількох хлопчиків.

З народженням кожної наступної хлопчика рівень антитіл в крові матері зростає. Критична концентрація антитіл через білок NLGN4Y впливає на зону мозку, яка відповідає за сексуальний потяг. Таким чином, гомосексуальність може бути наслідком імунної відповіді материнського організму на білок, важливий в розвитку мозку ембріона.



Гомосексуальність може виникати через імунну реакцію матері

У роботі взяли участь 159 добровольців. З них 59 були матерями гетеросексуальних чоловіків (також серед їхніх дітей могли бути жінки), 48 – матерями гомосексуальних чоловіків (у них могли бути і інші діти), 16 жінок ніколи не народжували синів. У 13 випадках вік дітей не дозволяв визначити їхню сексуальну орієнтацію. Ще кілька жінок були матерями чоловіків-транссексуалів або бісексуалів. І 12 випробовуваних були чоловіками.

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