Чотири причини, чому нас тягне на солодке

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Чому нас тягне на солодке
Чому нас тягне на солодке / foodiesfeed.com

Часто помічаєте, що після основного прийому їжі вас тягне з’їсти солодощі? Дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, чому виникає це бажання та як його позбутися.

Вона зазначає, що від солодощів повністю відмовлятися не варто.

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Дефіцит швидких вуглеводів призводить до слабкості, дратівливості, апатії, зниження мотивації й зривів. Натомість не варто перевищувати норму – до 50 грамів на добу (10 чайних ложок).

Чому ми хочемо з'їсти солодке

1. Звичка

Так, це головна причина, чому хочеться з'їсти солодощів після основного прийому їжі. Чай з печивом після обіду, солодке як заохочення за те, що доїв несмачну кашу. Звичка зміцнилася у свідомості. Але відмовлятися від неї потрібно поступово:

  • солодке тільки після 1 прийому їжі, після обіду;
  • зменшити кількість солодкого, не 3 печива, а 1, не п’ять цукерок, а дві;
  • після їжі почистьте зуби, візьміть жуйку.

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2. Дефіцит вуглеводів в раціоні

Якщо вашому організму не вистачає вуглеводів, то він буде шукати їх у швидкій формі (солодощі). Почнете їсти протягом дня макарони, крупи, хліб – будете їсти менше солодкого.

3. Обмеження в їжі

Якщо ви сидите на суворій дієти і цукор для вас – це наркотик та смерть, то через кілька днів ви з’їсте повністю шоколадку. І, як наслідок, основний прийом їжі не дасть вам бажаного ефекту. Обмеження повинні бути розумними, не варто впадати у фанатизм.

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4. Ефект задоволення

Коли ми з’їдаємо солодощі, то це дає нам позитивні емоції, почуття задоволення. Дієтолог радить заповнювати ці емоції фільмами, книгами, прогулянкою, сексом, ванною з піною чи тим, що ви любите.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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