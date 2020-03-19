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Хворий на коронавірус українець нещодавно повернувся з Єгипту

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Хворий українець повернувся з Єгипту / apnews.com

В Україні зафіксували 2 нові випадки зараження коронавірусом. Одним з хворих є житель Маріуполя, який нещодавно повернувся з Єгипту.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко у фейсбуці написав, що захворів 52-річний чоловік.

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Наразі медики надають йому усю необхідну допомогу. Осіб, які контактували з зараженим, вже виявили. Вони перебувають під наглядом.

Очільник ОДА просить жителів міста зберігати спокій та нагадує про гігієну.

Допис Павла Кириленка у фейсбуці / Скриншот 

Коронавірус в Україні: скільки випадків підтвердили

Станом на 19 березня в Україні підтвердили 16 випадків хвороби, 2 з них – летальні.

  • У Чернівецькій області – 10;
  • У Київській області – 2;
  • У Києві – 2;
  • У Житомирській області – 1;
  • У Донецькій області – 1;

Серед хворих є троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Коронавірус також підтвердили у народного депутата України Сергія Шахова.

Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.


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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Павло Кириленко Єгипет Новини Донецька Новини Маріуполя Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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