Хворий на коронавірус українець нещодавно повернувся з Єгипту
В Україні зафіксували 2 нові випадки зараження коронавірусом. Одним з хворих є житель Маріуполя, який нещодавно повернувся з Єгипту.
Голова Донецької ОДА Павло Кириленко у фейсбуці написав, що захворів 52-річний чоловік.
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Наразі медики надають йому усю необхідну допомогу. Осіб, які контактували з зараженим, вже виявили. Вони перебувають під наглядом.
Очільник ОДА просить жителів міста зберігати спокій та нагадує про гігієну.
Коронавірус в Україні: скільки випадків підтвердили
Станом на 19 березня в Україні підтвердили 16 випадків хвороби, 2 з них – летальні.
- У Чернівецькій області – 10;
- У Київській області – 2;
- У Києві – 2;
- У Житомирській області – 1;
- У Донецькій області – 1;
Серед хворих є троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Коронавірус також підтвердили у народного депутата України Сергія Шахова.
Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.
Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу