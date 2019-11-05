Кесарів розтин впливає на мозок новонароджених

1938 Читать новость на русском
Кесарів розтин: можливі наслідки
Кесарів розтин: можливі наслідки / Unsplash

Вчені повідомили, що кесарів розтин призводить до незначних неврологічних змін та затримки розвитку нейронів у гіпокампі. На щастя, ці зміни є недовготривалими, проте дослідники виявили зміни у поведінці.

Недоношені миші-кесарята мають особливу вразливість до чинників навколишнього середовища. Це може пояснити результати тих досліджень, які вказували на те, що діти, народжені за допомогою кесарева розтину, мають підвищений ризик розвитку аутизму та синдрому дефіциту уваги, повідомляє Oxford Academic.

Читайте також: Названо фактор, який впливає на стать дитини під час вагітності

Дослідники також виявили, що абсолютно у всіх мишенят-кесарят мозок менший ніж у тих, хто народився традиційним методом.  

Окрім того, у кесарят менші та простіші нейрони в гіпокампі, а особливо це стосується тих, хто народився передчасно.

На щастя, ці відмінності швидко нівелюються, адже вже на другий день життя новонароджених, нейрони усіх мишенят стають однаковими.


Як кесарів розтин впливає на дитину

Однак не все так однозначно – у недоношених мишей, народжених за допомогою кесарева, є очевидні відмінності у спілкуванні.

Після того, як дослідники відлучили 9-денних мишенят від матерів, то недоношені миші-кесарята випускали значно більше закличних сигналів, ніж доношені миші, народжені будь-яким способом.

Цікаво, що недоношені мишенята, які народилися природним шляхом, не мали проблем з комунікацією. Науковці ще не зрозуміли причину таких суттєвих відмінностей. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Кабмін представив проєкт Держбюджету-2020 до другого читання: основні цифри
сьогодні
11805
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Діти дослідження Вагітність і пологи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
1 листопада 16:47 День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
Ірина Полицька 2986
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
28 жовтня 15:30 Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 49969
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
28 жовтня 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 37052
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
4186
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 3000
Новини
Більше новин
Залиште відгук