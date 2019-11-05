Кесарів розтин впливає на мозок новонароджених

Вчені повідомили, що кесарів розтин призводить до незначних неврологічних змін та затримки розвитку нейронів у гіпокампі. На щастя, ці зміни є недовготривалими, проте дослідники виявили зміни у поведінці.

Недоношені миші-кесарята мають особливу вразливість до чинників навколишнього середовища. Це може пояснити результати тих досліджень, які вказували на те, що діти, народжені за допомогою кесарева розтину, мають підвищений ризик розвитку аутизму та синдрому дефіциту уваги, повідомляє Oxford Academic.

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Дослідники також виявили, що абсолютно у всіх мишенят-кесарят мозок менший ніж у тих, хто народився традиційним методом.

Окрім того, у кесарят менші та простіші нейрони в гіпокампі, а особливо це стосується тих, хто народився передчасно.

На щастя, ці відмінності швидко нівелюються, адже вже на другий день життя новонароджених, нейрони усіх мишенят стають однаковими.



Як кесарів розтин впливає на дитину

Однак не все так однозначно – у недоношених мишей, народжених за допомогою кесарева, є очевидні відмінності у спілкуванні.

Після того, як дослідники відлучили 9-денних мишенят від матерів, то недоношені миші-кесарята випускали значно більше закличних сигналів, ніж доношені миші, народжені будь-яким способом.

Цікаво, що недоношені мишенята, які народилися природним шляхом, не мали проблем з комунікацією. Науковці ще не зрозуміли причину таких суттєвих відмінностей.

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