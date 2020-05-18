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Коли в Україні дозволять масові заходи

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В Україні не дозволять масові заходи найближчим часом
В Україні не дозволять масові заходи найближчим часом / unsplash.com

Масові заходи в Україні дозволять влаштовувати в останню чергу. Тому що вони мають найбільший ризик для громадян через поширення коронавірусу.

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.

Також на тему: Українські ПЛР-тести все ж працюють, – Ляшко

Він наголосив, що такі заходи дозволять влаштовувати лише після стабілізації епідемічної ситуації.

Віктор Ляшко 
“Масові заходи будуть відкриватися одними з останніх, оскільки це – масове скупчення населення і найбільший ризик передачі інфекційної хвороби, яка передається повітряно-крапельним шляхом”.

Ляшко додав, що пом’якшення карантину будуть відбуватися в тих областях, які будуть відповідати епідеміологічним показникам. 

Сьогодні серед таких показників розглядається питання кількості захворювань на 100 тисяч населення за останні 7 днів, завантаженість лікарень, кількість тестувань за останній тиждень, і можливо, коефіцієнт приросту нових випадків коронавірусної хвороби,
– сказав головний санітарний лікар.

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу
Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Фестивалі Концепт Віктор Ляшко Здоров'я Лікування
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