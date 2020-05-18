Коли в Україні дозволять масові заходи
Масові заходи в Україні дозволять влаштовувати в останню чергу. Тому що вони мають найбільший ризик для громадян через поширення коронавірусу.
Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.
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Він наголосив, що такі заходи дозволять влаштовувати лише після стабілізації епідемічної ситуації.
Ляшко додав, що пом’якшення карантину будуть відбуватися в тих областях, які будуть відповідати епідеміологічним показникам.
Сьогодні серед таких показників розглядається питання кількості захворювань на 100 тисяч населення за останні 7 днів, завантаженість лікарень, кількість тестувань за останній тиждень, і можливо, коефіцієнт приросту нових випадків коронавірусної хвороби,
– сказав головний санітарний лікар.
Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу
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