Коли в Україні дозволять масові заходи

Масові заходи в Україні дозволять влаштовувати в останню чергу. Тому що вони мають найбільший ризик для громадян через поширення коронавірусу.

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.

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Він наголосив, що такі заходи дозволять влаштовувати лише після стабілізації епідемічної ситуації.

Віктор Ляшко “Масові заходи будуть відкриватися одними з останніх, оскільки це – масове скупчення населення і найбільший ризик передачі інфекційної хвороби, яка передається повітряно-крапельним шляхом”.

Ляшко додав, що пом’якшення карантину будуть відбуватися в тих областях, які будуть відповідати епідеміологічним показникам.

Сьогодні серед таких показників розглядається питання кількості захворювань на 100 тисяч населення за останні 7 днів, завантаженість лікарень, кількість тестувань за останній тиждень, і можливо, коефіцієнт приросту нових випадків коронавірусної хвороби,

– сказав головний санітарний лікар.



Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

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