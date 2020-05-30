Серед усіх заражених коронавірусом в Україні – 20% медики. В МОЗ запевняють, що це комплексна проблема держави і такому високому рівню є поясненння.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів, чому в Україні високий рівень захворюваності Covid-19 серед медпрацівників.

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Які причини високого рівня захворюваності на COVID-19 серед медиків

Віктор Ляшко запевняє, що Україна в цьому плані не є унікальною. Кількість випадків інфікування серед медпрацівників є високою в різних країнах.

Висока кількість хворих медиків пов'язана з недостатньою увагою, яка приділялася інфекційному контролю в лікарнях . Мовиться про крапельну, повітряно-крапельну, контактну групи.

. Мовиться про крапельну, повітряно-крапельну, контактну групи. Реєстрація випадків внутрішньо-лікарняних хвороб була нижче європейського рівня. Ляшко каже, що на це не звертали увагу. На це також впливала купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків останніх поколінь.

Крім того, в лікарнях не було чіткого зонування на небезпечні та безпечні зони, не було алгоритму виходу з інфекційних боксів та входу в ординаторські та не проводилася необхідна дезінфекція.

Все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була не готова,

– визнав Ляшко.

Скільки медиків захворіли на COVID-19 в Україні

Станом на 30 травня в Україні вже 4 475 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.

За останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. Нові випадки виявили ще у 64 медиків.

3 травня Кабмін включив COVID-19 у перелік професійних захворювань. Визнання хвороби професійною дозволяє медикам претендувати на відшкодування шкоди.

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Зверніть увагу! Станом на 30 травня в Україні зареєстрували 23 204 випадків зараження коронавірусом. 696 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 9 311 людей вже одужали.