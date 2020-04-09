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Коронавірус в Італії 9 квітня 2020 року

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Коронавірус в Італії / hbr.org

Станом на 9 квітня? в Італії коронавірусом заразилися 143 126 людей, 18 279 з яких померли. Але є й хороші новини, адже 28 470 пацієнтів подолали хворобу.

За останню добу в Італії померло 610 людей, що на 68 більше, ніж вчора. 

Також на тему Коронавірус в Італії 8 квітня 2020 року

В Італії смертність за добу через COVID-19 вже не така велика, як була раніше, але криза все ще триває. Люди досі помирають швидше, ніж їх встигають ховати, пише CBS.

Крематоріїв у Бергамо не вистачає, через що тіла доводиться класти в імпровізований морг, який ніяк не охолоджується. Військові з поспіхом перевозять їх звідти через спеку.
У місті Нембро, що за Бергамо, мертвих на душу населення більше, ніж будь-де в країні.  

Чоловік П'єрлуїджі Скінзі, сказав, що знає 100 людей, які померли від вірусу. Багато з них були членами його альпіністського клубу.

Головне про коронавірус в Італії

  • Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;
  • Італія лідирує за кількістю смертей від ускладнень через COVID-19;
  • В Італії через коронавірус помер 101 медпрацівник;
  • У деяких містах лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць та апаратів штучної вентиляції легень;
  • Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів. 


Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Статистика Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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