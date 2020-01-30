Коронавірус у Європі: майже сотню баварців помістили на карантин – що відомо
90 осіб із німецької Баварії помістили на карантин. Усі вони якимось чином контактували з інфікованими людьми, яких зараз лікують від коронавірусу у німецьких шпиталях. Ці люди мають залишатися вдома, їм не можна покидати помешкання.
Усі вони понад 15 хвилин мали контакт з зараженими особами. 40 людей – співробітники компанії Webasto в Стокдорфі. У цьому містечку мешкає не більше, аніж 4 тисячі осіб, воно розташоване біля Мюнхена. Про це пише Bild.
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Ще 50 осіб відносяться до близького оточення інфікованих.
Звідки у Німеччині взявся коронавірус? 4 працівників вищезгаданої компанії Webasto заразилися коронавірусом після того, як колега з Китаю відвідала їхнє робоче місце. Китаянка приїхала на семінар у Стокдорф 19 січня. Через 4 дні, 23 січня, вона полетіла назад до Китаю, а по прильоту у неї підтвердили коронавірус.
Компанія Webasto заявила про скасування усіх відряджень до Китаю та закрила свій завод у Стокдорфі до 2 лютого.
Людей на карантині просять регулярно вимірювати температуру і вести щоденник пацієнта.
Смертельний коронавірус: останні дані
- Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 171 людина.
- Відомо про 8235 випадків зараження у всьому світі.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
- Україна евакуйовує своїх громадян з Китаю, усіх їх перевіряють у "Борисполі" медики.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
- У Китаї закрита низка міст-мільйонників, подекуди оголошують військовий стан. Першим закритим на в’їзди та виїзди містом став Ухань, де зародилася смертоносна інфекція.