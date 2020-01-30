Коронавірус у Європі: майже сотню баварців помістили на карантин – що відомо

90 осіб із німецької Баварії помістили на карантин. Усі вони якимось чином контактували з інфікованими людьми, яких зараз лікують від коронавірусу у німецьких шпиталях. Ці люди мають залишатися вдома, їм не можна покидати помешкання.

Усі вони понад 15 хвилин мали контакт з зараженими особами. 40 людей – співробітники компанії Webasto в Стокдорфі. У цьому містечку мешкає не більше, аніж 4 тисячі осіб, воно розташоване біля Мюнхена. Про це пише Bild.

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Ще 50 осіб відносяться до близького оточення інфікованих.

Звідки у Німеччині взявся коронавірус? 4 працівників вищезгаданої компанії Webasto заразилися коронавірусом після того, як колега з Китаю відвідала їхнє робоче місце. Китаянка приїхала на семінар у Стокдорф 19 січня. Через 4 дні, 23 січня, вона полетіла назад до Китаю, а по прильоту у неї підтвердили коронавірус.



Компанія Webasto заявила про скасування усіх відряджень до Китаю та закрила свій завод у Стокдорфі до 2 лютого.

Людей на карантині просять регулярно вимірювати температуру і вести щоденник пацієнта.

Смертельний коронавірус: останні дані

Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 171 людина.

Відомо про 8235 випадків зараження у всьому світі.

Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.

Україна евакуйовує своїх громадян з Китаю, усіх їх перевіряють у "Борисполі" медики.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

У Китаї закрита низка міст-мільйонників, подекуди оголошують військовий стан. Першим закритим на в’їзди та виїзди містом став Ухань, де зародилася смертоносна інфекція.



Міфи та правда про коронавірус/ інфографіка 24 каналу