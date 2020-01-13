Кухонна сіль допомогла сповільнити ріст пухлинних клітин

Використання кухонної солі на мишах допомогло знизити ракові клітини на 66% й навіть посилити протипухлинний імунітет.

Команда вчених з Університету Джорджії успішно атакували ракові клітини за допомогою хлориду натрію, тобто звичайної кухонної солі, повідомляє Advanced Materials.

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Раніше звичайні електроліти, враховуючи хлорид натрію, не брали до уваги – вважалося, що їх наночастинки швидко розчиняються у воді та поводяться так само, як їх складові солі. Втім дослідники з Джорджії вирішили спростувати це упередження й продемонстрували, що частинки кухонної солі насправді токсичні для ракових клітин.

Як пояснили фахівці, наночастинки хлориду натрію проникають в клітини через ендоцитоз і розділяються там на іони натрію і хлориду, тим самим розриваючи плазматичну мембрану та знищують клітину. Це відбувається завдяки тому, що звільнені молекули подають сигнал імунній системі, сповіщаючи про ушкодження тканин, після чого організм починає боротися з патогенами.



Один з авторів дослідження – хімік Джин Се / Фото: UGA

Дослідження проводилось на мишах, в пухлини яких вводили наночастинки кухонної солі. Гризуни не постраждали під час експерименту, оскільки цей метод виявився безпечним для здорових клітин через відносно низький рівень натрію.

У порівнянні з контрольною групою мишей, зростання пухлини у гризунів, яких лікували хлоридом натрію, сповільнилося на 66%. Вчені запевнили, що високі дози частинок солі не призвели до систематичної токсичності.

Володіючи відносно коротким періодом напіврозпаду в водних розчинах, частки хлориду натрію найкраще підходять для локалізованої, а не системної терапії. Лікування таким методом викличе негайну та імунну загибель ракових клітин. Після обробки наночастинки перетворюються в солі, які зливаються з рідкою системою організму і не викликають систематичної або накопичувальної токсичності,

– заявив один з авторів дослідження, хімік Джин Се.

Дослідники сподіваються, що їх метод успішно використовуватиметься для лікування раку сечового міхура, простати, печінки, голови та шиї.

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